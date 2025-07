Juventus Women, affare in chiusura: Bergamaschi verso l'addio, Pavan in arrivo

Getty Images



Un triplice affare vicinissimo alla chiusura riguarda la Serie A Femminile. Vi avevamo parlato qualche settimana fa del fortissimo interesse della Juventus Women per Matilde Pavan con la trattativa che era alle battute finali fino all'inserimento della Roma che offriva alle nerazzurre uno scambio con Benedetta Glionna. Dopo tempo di trattative ora l'affare è alle battute finali, ma Matilde Pavan è vicinissima al trasferimento in bianconero.La centrocampista classe 2004 infatti avrebbe rifiutato la Roma nelle scorse settimane, la sua volontà era chiara: voleva solo la Juventus Women. Ecco quindi che il direttore Stefano Braghin con l'entourage di Pavan si sono impegnati per riuscire a mandare in porto l'affare che ora coinvolgerà tre club e tre giocatrici in modo da accontentare tutti.Infatti, da Torino partirà Valentina Bergamaschi dopo una stagione poco convincente, complice anche l'arrivo di Estela Carbonell. L'esterna classe 1997 lascerà la Juventus Women per trasferirsi alla Roma a titolo definitivo. Dalla Roma partirà proprio Benedetta Glionna, come detto in fase iniziale della trattativa, che però vestirà la maglia nerazzurra. Infine, dal club nerazzurro partirà Matilde Pavan in direzione Torino, Juventus Women. Difficilmente però rimarrà all'ombra della Mole nella prossima stagione.La giocatrice infatti ha bisogno di giocare con continuità dopo le ultime due stagioni in cui ha trovato poco spazio. Per questo la Juventus Women ha già raggiunto un accordo con il Como Women per un prestito, per permetterle di avere maggiore spazio proprio nel club che per la prima volta le ha dato fiducia in Serie A all'epoca insieme all'amica Chiara Beccari. Manca proprio pochissimo e presto si potrà vedere Pavan a Torino, ma solo di passaggio.





