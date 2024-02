Juventus Women, Lineth Beerensteyn rinnoverà?

Il contratto che lega LinethallaWomen è in scadenza al termine della stagione attuale. Nella giornata di ieri sono arrivate delle dichiarazioni da parte dell'attaccante olandese che hanno fatto tremare i tifosi: "Giocare in Spagna? Se si presentasse la possibilità ci penserei, è un paese che amo". Le prestazioni di Lineth in bianconero sono in calo, al punto che persino chi la stima molto come Joeha optato per farla accomodare in panchina, ma al suo rientro da titolare le prestazioni non sembrano essere cambiate. Aggiungeteci che non segna dallo scorso 9 dicembre e che Lindsey Thomas ha giocato la metà dei suoi minuti ma ha segnato una rete in più.Al momento non c'è ancora stato un incontro tra la dirigenza della Juventus e l'entourage della giocatrice. A differenza di quanto accaduto con Juliache ha in mano una ricca offerta di rinnovo e conche già ha rinnovato. Le richieste di Lineth per valutare il rinnovo sono quelle di una giocatrice di prima fascia, quindi cifre elevate. I suoi agenti hanno chiesto tempo, fino a maggio addirittura, la dirigenza bianconera però riflette, complice anche il calo delle prestazioni di Beerensteyn.