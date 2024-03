Gunnarsdottir e Beerensteyn, come stanno

Manca poco al calcio d'inizio della semifinale di andata di Coppa Italia che vede di fronte Fiorentina e Juventus al Viola Park del capoluogo toscano (ritorno tra una settimana a Biella). Chi non sarà della gara però, oltre a Juliaancora impegnata con il Canada, sono Lineth Beerensteyn e Sara Bjork Gunnarsdottir.Entrambe sono rimaste a Torino e non prenderanno parte alla gara di oggi. Sara Bjorksta ultimando il suo recupero dal problema al polpaccio che l'aveva colpita prima della sosta. Verso il rientro ma oggi resta a casa a scopo precauzionale. Linethinvece è rientrata dalla nazionale con una botta al polpaccio, è rimasta a Torino per proseguire le terapie, l'obiettivo è quello di averla a disposizione per la gara di ritorno a Biella tra una settimana.