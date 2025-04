Juventus Women, arriva il messaggio di Giorgio Chiellini

La Juventus Women è Campione d’Italia per la sesta volta nella sua giovane ma già gloriosa storia. Sul campo di Biella, le bianconere hanno conquistato matematicamente il titolo con una vittoria decisiva, festeggiando davanti a un pubblico entusiasta e sotto un cielo finalmente sereno, quasi a voler suggellare un trionfo tanto atteso.È il coronamento di una stagione intensa, guidata con intelligenza e carattere da Max Canzi, capace di creare un gruppo solido e determinato. La squadra ha saputo superare difficoltà e momenti complicati, dimostrando grande spirito di squadra e qualità tecniche.

Mentre la festa esplodeva in campo e sugli spalti, anche sui social sono arrivati i complimenti da parte del mondo bianconero. Tra i tanti messaggi, spicca quello di Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e oggi dirigente del club, che ha scritto un semplice ma sentito: “Congratulazioni campionesse”. Parole che pesano, quelle di Chiellini, simbolo della juventinità e sempre vicino alla squadra femminile.Il tricolore torna dunque a Torino dopo due anni e si cuce nuovamente sul petto delle bianconere, confermando la Juventus Women come una delle realtà più solide e vincenti del panorama calcistico italiano.