Juventus Women, arriva de Jong: le prime dichiarazioni

Getty Images

Da Juventus.com:Danielle de Jong è bianconera. Portiere olandese, classe 2002, Danielle ha firmato un contratto con la Juventus Women fino al 2028 e queste sono state le sue prime sensazioni.«Quando ho saputo per la prima volta dell'interessamento della Juventus mi sono sentita davvero lusingata. Essere qui oggi è bellissimo, tutti sono stati davvero gentili con me, mi piace molto la città e mi sento a mio agio. Sono entusiasta di essere qui».LA CARRIERA: DAGLI INIZI FINO AL TWENTE«Ho iniziato a giocare a quattro anni subito come portiere, poi ho giocato in un club della mia città natale, sono stata notata dagli osservatori e mi sono allenata sempre di più fino a quando non si è presentata l'opportunità di giocare per il PSV Eindhoven, con cui ho firmato il mio primo contratto. Poi sono andata al Twente e ora sono qui».

LE ASPETTATIVE«Mi aspetto di incontrare molte nuove giocatrici di talento. Spero che possiamo diventare una squadra unita e forte e che possiamo prepararci bene quest’estate per disputare una grande stagione il prossimo anno. Non vedo l’ora».L'IDENTIKIT«Penso di essere esplosiva, ho una buona copertura della porta e un buon rinvio lungo. Credo che la mia altezza, la forza e l’esplosività siano i miei punti di forza».GLI OBIETTIVI«Innanzitutto, voglio sentirmi bene all’interno della squadra e ovviamente vincere trofei. Voglio diventare la migliore versione di me stessa, allenandomi bene giorno dopo giorno».LA STIMA NEI CONFRONTI DI PPM«Pauline (Peyraud-Magnin) ha molta esperienza. È sicura con la palla tra i piedi, sa sempre cosa fare e come muoversi. Ho un enorme rispetto per la sua carriera».