La centrocampista dellaWomen Ariannaha rinnovato pochi giorni fa il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 2026. La classe 1999 è a Torino dal primo giorno di esistenza della Juventus Women, crescendo di pari passo. Oggi prima della gara contro la Roma, che per la giocatrice ha sempre un sapore speciale date le origini di Ostia, ha parlato ai microfoni della Rai. Queste le sue parole:- "Spero che ritroverete anche dopo la pausa solita e compattezza. Abbiamo lavorato been e siamo pronte a fare una bella partita. Entusiasmo c'è sempre stato, forse si è visto meno qualche volta. Sono contenta per il rinnovo, spero di scrivere tante pagine di storia con questa maglia".