Juventus Women, le parole di Caruso dopo il rinnovo

"Sono felice, onorata. Firmo un contratto fino al 2026 con questa maglia, per me è un motivo d’orgoglio, qualcosa che non avrei mai creduto possibile, sono contenta di quello che ho fatto, e non vedo l’ora di continuare a scrivere pagine di successo insieme". Così, Arianna Caruso, esprime la soddisfazione e la gioia di aver prolungato il legame con la Juventus Women."Quali parole mi vengono in mente pensando alla mia avventura bianconera? Passione, perché questo è la Juventus; poi, direi, allo stesso tempo, sogno: non avrei mai pensato di vestire questa maglia, era qualcosa di impossibile. E infine difficoltà, perché all’inizio è stato difficile: ero giovane, ho lasciato casa, scuola e quello che avevo a Roma"."Ricordo molto bene quella prima volta a Pianezza, nel 2017, ma ricordo anche i primi momenti qui, con i miei genitori: vedere i trofei, lo stadio, era qualcosa di choccante, e contemporaneamente un sogno che diventava realtà. Ho chiari in mente tutti i passi che ho fatto da allora, e penso che li porterò sempre con me"."Non è semplice trasmettere quello che le più grandi hanno trasmesso a me. Penso a ragazze come Rosucci, Gama, Bonansea, che mi hanno fatto vivere i valori della Juventus. Soprattutto per me è stata fondamentale Martina: è stato un pezzo importantissimo del mio percorso. Ora i tempi sono cambiati, io spero di riuscire a trasmettere alle giovani quello che le mie compagne hanno dato a me. Se sono qui ora è anche grazie a loro; non ho ancora realizzato a pieno il valore di quello che noi abbiamo vissuto in questi anni, ma credo che nel tempo sarà chiaro a chi passerà da qui".."Più che altro direi che ho in mente una stagione, quella in cui abbiamo vinto 22 partite su 22 in campionato: è stata pazzesca. Ma i ricordi sono tantissimi, la première con la Fiorentina all’Allianz Stadium con 40 mila persone, le gare di Champions. Per fortuna sono troppe le partite, significa che ho tanti bellissimi ricordi".