JUVENTUS WOMEN, L'INTER È UNA CHANCE PER CARUSO

Oggi alle ore 16 scenderà in campo laWomen all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per la gara controche rappresenterà anche l'esordio in poule Scudetto. Bianconere che avranno una ghiotta opportunità: quella di allungare portandosi a +7 sulla Fiorentina. Viola allenate da Sebastian De La Fuente che ieri sono state fermate per 1-0 dal Sassuolo. Chi però potrebbe essere la trascinatrice della squadra di Giuseppe Zappella è senza dubbio AriannaLa centrocampista classe 1999 originaria di Ostia è stata una protagonista assoluta in estate della spedizionein Nuova Zelanda. Negli anni però è stata anche certamente una trascinatrice dellaWomen, basta pensare che è la giocatrice con più presenze nella storia, attualmente a quota(diventerebbero 209 qualora giocasse contro l'Inter). Occupa anche il terzo posto nelle migliori marcatrici della storia a quota, seconda solo a Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Inserimenti, visione di gioco, grinta e polmoni al servizio della squadra. Sulle spalle la maglia numero 21, quella dei gradi giocatori, si pensi ad Andrea Pirlo o a Zinedine Zidane. Dopo qualche prestazione meno lucida,