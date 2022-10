Manca solo Linethnelladi Joein campo in questi minuti a Vinovo per la rifinitura prima della partenza per la Svizzera, dove domani la squadra bianconera affronterà loper la prima gara del girone difemminile. La giocatrice è ancora assente per ragioni personali, e nello specifico per il lutto che l'ha colpita nei giorni scorsi a seguito della scomparsa della madre, annunciata da lei stessa tramite i social.