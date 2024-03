Una seduta di allenamento speciale per laWomen nella mattinata di oggi al JTC di Vinovo. Infatti, le bianconere agli ordini di mister Giuseppesi sono allenate sotto gli occhi del Commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile Andrea Soncin e del suo staff. Tra questi anche la vice Vivianache era presente anche domenica all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per assistere alla gara tra Inter e Juventus. Dal sito ufficiale Juventus: "Giovedì al lavoro per le bianconere. All'allenamento del 21 marzo hanno partecipato, come osservatori, il CT della Nazionale Andrea Soncin, la sua vice Viviana Schiavi, l'assistente allenatore Alessandro Turone e il preparatore atletico Mattia Toffolutti". QUI LE FOTO DELL'ALLENAMENTO