Fine settimana di riposo per laWomen che non è impegnata in questo turno di campionato ma sarà soltanto osservatrice. Nella giornata di ieri però tramite i canali social ufficiali della Vecchia Signora c'è un gradito ritorno agli allenamenti con il gruppo squadra agli ordini di mister Giuseppe. Si tratta di Lisache una settimana fa contro l'Inter era rimasta in tribuna a causa dei postumi di un trauma distorsivo al piede. Il terzino classe 1997 è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri con il gruppo squadra. L'obiettivo sembra quello di recuperarla per la gara contro la Fiorentina in programma sabato prossimo (30 marzo) a Biella, valido per la Poule Scudetto.