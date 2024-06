Juventus Women, chi è Alisha Lehmann?



, lei è Alisha, attaccante classe 1999 dell'. Sta scatenando nelle ultime ore i tifosi della Juventus e della Juventus Women dato che prende sempre più piede la notizia di un suo possibile approdo a Torino. Manca veramente poco alla chiusura dell'affare, in dirittura d'arrivo.. Alisha ha un contratto con il club di Premier League fino al 2026 ma potrebbe concretamente approdare agli ordini di Max Canzi.Alisha è un'esterna offensiva,Ha iniziato a giocare a calcio a nove anni nella squadra mista del FC Konolfingen. Successivamente si è trasferita allo Young Boys dal 2015 al 2018. Poi si è trasferita in Premier League vestendo le maglie di West Ham, Everton ed Aston Villa. In questa stagione ha messo a segno due reti in quindici presenze. Qualcuno però la ricorderà per essere una giocatrice della nazionale svizzera, che ha affrontato l'Italia pochi mesi fa, con Alisha in campo. Si ispira a Cristiano Ronaldo, per questo esulta come il fenomeno portoghese.Lehmann gioca in, comeoffensivo. In un 4-3-3 oppure in un 3-4-3 che dovrebbe essere il modulo impiegato dal nuovo tecnico della Juventus Women Max Canzi. Prevalentemente gioca come esterno di destra, nel tridente d'attacco. La ricorderete per il duello avviato con Elisa Bartoli nella sfida tra Svizzera ed Italia. Nella sua nazionale dal 2018 ha collezionato oltre 50 presenze condite da 8 reti.La giocatrice è la persona più seguita di Svizzera (batte persino Roger Federer, leggenda del tennis, se volete una curiosità: lei segue Roger ma non Roger lei). Ha oltre 14 milioni di follower su Instagram e 8 milioni su Tiktok, una vera e propria star social. Ora il suo approdo alla Juventus Women potrebbe diventare realtà.