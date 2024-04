JUVENTUS WOMEN, LE ULTIME SUL CONTRATTO DI ALICE GIAI

Il contratto che lega Aliceallain scadenza. Alice è una giovane cresciuta nel settore giovanile della società bianconera, indossando anche la fascia da capitano. Centrocampista classe 2003 dotata di grande visione di gioco e leadership. “La Juventus è dentro di me, sono nata e cresciuta lì. Tuttavia abbiamo un conto in sospeso” rivelava qualche mese fa la giocatrice. Forse anche la Vecchia Signora ha un conto in sospeso con lei. Infatti,. Questo però non significa che farà rientro a Torino nella prossima stagione, anzi, probabilmente proseguirà il suo “Erasmus” in una squadra (italiana o estera) che le permetta di esprimere al meglio le proprie qualità e di affinare la sua crescita.Chi conosce bene Alice la descrive come “un capitano vero”, sempre attenta al benessere delle compagne e in prima linea per affrontare qualsiasi difficoltà fin dal settore giovanile. Empatica e soprattutto carismatica. Giai ora è in prestito al Napoli Femminile, si è da poco lasciata alle spalle un infortunio che l’ha tenuta ai box da agosto a gennaio e alla sua prima stagione in Serie A si sta ritagliando sempre più spazio, diventando una delle protagoniste delle partenopee di Biagio Seno.