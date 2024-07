Alicenella scorsa stagione ha giocato in prestito al. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione per la centrocampista classe 2003 si prospetta un ulteriore prestito, probabilmente ancora al Napoli Femminile agli ordini di Salvatore Mango, nuovo tecnico dei partenopei. Prima però la volontà della società bianconera è quella di legarla ai colori bianconeri con un contratto da professionista, il primo per Alice, fino al 2027. Tutto sembra essere già definito, manca soltanto l'ufficialità.