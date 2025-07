Juventus Women, acquisto in prospettiva: ufficiale Carvajal Maestre

Dal sito ufficiale della Juventus , l'annuncio ufficiale di un nuovo acquisto - di prospettiva - per le Women.: la sedicenne centrocampista spagnola si lega al Club bianconero per le prossime tre stagioni e farà parte della rosa dell’Proveniente dallo Sporting Club de Huelva, la classe 2008 si è distinta come uno dei talenti emergenti del calcio iberico, collezionando presenze in Liga F, Copa de la Reina e nelle selezioni giovanili della nazionale spagnola partecipando, lo scorso maggio, alla fase finale degli Europei U17.Adesso è pronta a cominciare l'avventura alla Juventus: benvenuta in bianconero Maria!