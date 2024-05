Juventus Women, accordo raggiunto con Max Canzi: i dettagli



Juventus Women, Max Canzi in panchina ma Giuseppe Zappella?

Ve lo avevamo anticipato nel primo pomeriggio di ieri: quello di Maxera un nome molto caldo per la panchina della. Nonostante il tecnico fosse sotto contratto con il Pontedera fino al 2026 e fosse stato eliminato dai playoff il giorno precedente la Juventus Women continuava a corteggiare l'allenatore classe 1966.Il tecnico nella giornata di ieri avrebbe raggiunto l'accordo con il Pontedera per la risoluzione contrattuale, comunicata poi in conferenza stampa ed infine avrebbe raggiunto l'accordo con la Juventus Women per un contratto cheGiuseppe, attuale allenatore della Juventus Women potrà decidere se restare nello staff di Max Canzi oppure se lavorare sempre in bianconero ricoprendo altri ruoli. Lo staff di Canzi dovrebbe essere composto da figure interne alla Juventus. L'ormai ex tecnico del Pontedera dovrebbe portare con sé soltanto un suo collaboratore. Manca sempre meno all'approdo di Canzi sulla panchina della Juventus Women per la prossima stagione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.