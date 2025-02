Juventus Women, a Vinovo si lavora duro verso il Milan, il VIDEO

Getty Images

LaWomen è al lavoro a Vinovo per preparare la prossima sfida di campionato in programma domenica pomeriggio alle ore 15 al Puma House of Football ex centro sportivo Vismara di Milano dove le bianconere di Max Canzi saranno ospiti del Milan di Suzanne Bakker. Le bianconere che devono ripartire reduci dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Lazio ed il pareggio per 1-1 contro il Napoli. Di seguito il video dell'allenamento di oggi a Vinovo