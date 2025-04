Juventus Women a un passo dallo scudetto: disponibili i biglietti per il match con il Milan

Getty Images

I biglietti per Juventus Women-Milan

Dopo la vittoria di domenica per 2 a 1 contro la Roma , laè pronta ad affrontare ilin una partita che può regalarle un altro Scudetto: sarebbe il sesto della sua storia e potrebbe arrivare già venerdì 18 aprile.La squadra bianconera scenderà in campo allo stadio "La Marmora - Pozzo" di Biella alle 17.30, con l'obiettivo di conquistare un successo che darebbe l'aritmetica certezza del trionfo nel campionato di Serie A femminile. Un (potenziale) appuntamento con la storia, dunque, per cui sul sito ufficiale del club sono già disponibili i, come sempre a un prezzo simbolico.

Il calendario della Juventus Women

La Juventus Women vince lo Scudetto se...

La vittoria. In questo caso, infatti, l'Inter sarebbe definitivamente tagliato fuori dalla corsa Scudetto che ormai è diventata a due.

Anche in caso di pareggio la Juventus Women potrebbe vincerlo già il prossimo fine settimana, ma dovrà aspettare il risultato delle nerazzurre di Gianpiero Piovani. Qualora queste ultime pareggiassero o perdessero, le bianconere sarebbero aritmeticamente Campionesse d'Italia.

Dopo questa sfida, le Women saranno ospiti della Fiorentina al Viola Park nel week-end del 26 aprile, mentre la stagione di Serie A si concluderà nientedimeno che all'Allianz Stadium il prossimo 10 maggio, con una sfida che ha sempre un fascino speciale: il derby d'Italia contro l'Inter, che la Juventus potrebbe affrontare come detto con il titolo già in tasca e che quindi diventerebbe soprattutto una grande festa per tutto il popolo bianconero. Prima, però, c'è un Milan da superare: l'appuntamento, come dicevamo, è per venerdì 18 aprile alle 17.30.Cosa serve alla squadra bianconera per vincere lo Scudetto venerdì?