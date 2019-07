In bocca al lupo a Sofia Cantore, Arianna Caruso e Benedetta Glionna per la seconda gara di #Universiadi2019 domanipic.twitter.com/mbhD0LJvdA — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 3 luglio 2019

Lesono in rampa di lancio e allora non si può che non stringersi, ancora una volta, attorno ai colori nazionali per tifare senza barriere. Ci saranno maschi e femmine, ma, soprattutto, tanto calcio. Così, anche tre ragazze dellasaranno in campo per l'evento globale di sport universitario in programma a Napoli a partire da oggi. Sono, le ragazze bianconere impegnate a rappresentare l'Italia e la società non ha perso occasione per augurare il più classico e meritato degli in bocca al lupo: domani in campo con le statunitensi.