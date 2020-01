All of @cristianagire's goals scored in Serie A matches! pic.twitter.com/K7omRBq0MV — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) January 17, 2020

La Juventus festeggia le 11 reti in 11 partite di Cristiana Girelli, con un post su Twitter. Per celebrare la stagione da urlo dell'attaccante bianconera e della Nazionale di Calcio femminile italiana, il canale social della Juventus ha anche pubblicato un video di tutti gli highlights delle sue reti in campionato. L'attaccante bianconera ha parlato anche a La Gazzetta dello Sport: "Non sono un centravanti puro, anche se mi piace stare in area. Adoro i 10, ho la loro idea di calcio ma mi manca la fantasia:Non ho mai vinto la classifica marcatori, quest’anno sto segnando tanto ma per le occasioni avute avrei potuto fare molto di più".