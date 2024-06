Il futuro di Wojciechsembra essere lontano dalla. Proseguono infatti i contatti per il suo trasferimento all'Al Nassr, club in cui milita l'ex bianconero Cristiano Ronaldo. Nel frattempo però sono partite le riprese per il documentario sul portiere polacco. A renderlo noto è stato Prime Video Polonia tramite i propri profili social. "Wojciech Szczęsny, come non lo conosci ancora! Le riprese sono appena iniziate. La storia rivelerà la verità sull'uomo dietro la leggenda, il mondo che lo ha plasmato e le persone che lo hanno influenzato" questo quanto riferito dal profilo di Prime.