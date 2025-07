Gazzetta - Wesley ha detto sì alla Roma: la Juventus valuta Widmer

Getty Images

Dopo aver ufficializzato Jonathan David, la Juventus prosegue il lavoro sul mercato in entrata e non solo. I bianconeri valutano alcune cessioni, con la necessità di fare cassa legata alle idee del progetto di Tudor. Oltre a questo, però, la rosa ha bisogno ancora di diversi rinforzi, anche e soprattutto sugli esterni, un reparto delicato con tante situazioni in ballo, da quella di Conceiçao a Nico Gonzalez, fino a Weah e Mbangula.



La Juve tiene d'occhio più profili per la fascia, in particolare a destra. Uno dei giocatori più monitorati con più attenzione è Wesley, terzino del Flamengo: il direttore generale Comolli ha osservato la sua gara contro il Bayern Monaco in tribuna al Mondiale per Club.

Wesley accetta la Roma

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il classe 2003, con il pressing di Gasperini che si sarebbe rivelato decisivo. Il club bianconero starebbe così virando verso un'alternativa che ha già giocato in Serie A:, esterno del Mainz.





Wesley e la Roma sembrano sempre più vicini. I giallorossi hanno offerto 25 milioni di euro bonus compresi, e come anticipato Gasperini è stato fondamentale fin qui. L'allenatore piemontese, infatti, lo voleva fortemente l'anno scorso all'Atalanta, ma la trattativa non si concretizzò proprio nelle battute finali.



Proprio per questo Gasperini ci ha voluto provare a distanza di un anno, e adesso le parti sembrano veramente vicine: nonostante un interesse forte della Juventus, Wesley è ormai vicino ad affrontarla da avversario nella prossima Serie A.



L'idea Widmer come esterno





E allora la Juventus pensa a come rinforzarsi. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, un altro nome per la corsia di destra è quello di Silvan Widmer, esterno che gioca nel Mainz. Come anticipato, ha già giocato nel nostro campionato, dove ha indossato la maglia dell'Udinese dal 2013 al 2018.



Classe 1993, l'ex bianconero sarebbe un'opzione decisamente con più esperienza rispetto a Wesley, oltre a un costo più basso: il valore riportato da Transfermarkt è di appena 1,2 milioni. Widmer non escluderebbe comunque Sancho: i due hanno profili e caratteristiche differenti, perciò potrebbero essere sfruttati in situazioni diverse da Tudor. Il contratto dell'ex Udinese scade nel 2026, quindi potrebbe essere una buona occasione per la Juventus.





