Juventus, UFFICIALE la nuova partnership con WhiteBIT: il logo sulla maglia già al Mondiale per Club

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia una nuova importante partnership.annuncia una nuova importante partnership con, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che diventa. L’accordo, della durata di tre anni, unirà due realtà dinamiche e ambiziose che condividono una visione comune orientata all’innovazione, alla costruzione di comunità solide e all’eccellenza dentro e fuori dal campo.

Questa collaborazione strategica rafforza l’impegno di Juventus nel campo della trasformazione digitale, esplorando le potenzialità delle nuove tecnologie per accrescere l’interazione con i tifosi e sostenere obiettivi commerciali e comunitari di lungo periodo. La partnership con WhiteBIT punterà a valorizzare l’esperienza dei tifosi della Prima Squadra Maschile e di quella Femminile attraverso contenuti digitali esclusivi, attivazioni innovative e iniziative congiunte che permetteranno alla fanbase globale di Juventus di vivere il club, sia online che dal vivo."Siamo entusiasti di dare il benvenuto a WhiteBIT nella famiglia Juventus, un partner che condivide il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza, sia dentro che fuori dal campo" ha commentato, Chief Executive Officer di Juventus. "Siamo fermamente convinti che questa collaborazione offrirà ai nostri tifosi in tutto il mondo nuove opportunità di coinvolgimento, sfruttando la tecnologia all'avanguardia per migliorare la loro connessione con la Juventus"."Siamo entusiasti di collaborare con Juventus, un club leggendario - ha dichiarato, Fondatore e CEO di WhiteBIT -. Questa partnership rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di rendere le criptovalute accessibili a un pubblico sempre più ampio. Insieme, creeremo nuovi modi, tecnologici e coinvolgenti, per connettere i tifosi alla loro squadra del cuore".