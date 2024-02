Weston McKennie verso il rinnovo con la Juventus

Il rinnovo di contratto per Weston McKennie sembra ormai cosa fatta. Qualcosa, se non impossibile, almeno improbabile anche solo sei mesi fa. Impronosticabile, visto che Wes in estate era tutt'altro che al centro della Juve. E invece, oggi, è centrale in questo nuovo corso bianconero e così, non per caso, ha trattato e concordato quasi definitivamente i dettagli del nuovo contratto. Era almeno potenzialmente tra i giocatori fuori progetto tecnico dopo il periodo in prestito al Leeds, la retrocessione e il mancato riscatto da parte del club inglese, ma la sua rinascita tecnica ha convinto tutti.Come riporta calciomercato.com, doveva stare nel gruppetto dei cedibili, è stato inizialmente reintegrato per sopperire alla crisi numerica del centrocampo bianconero in vista della preparazione estive, ma ha dimostrato di essere cambiato e così Max Allegri se l'è tenuto stretto. Prima come vice-Weah poi titolare sulla fascia destra e infine come mezzala titolare (anzi insostituibile).