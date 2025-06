Juventus, visite a cena: da Wenger a Alex Sandro e Danilo VIDEO

Getty Images

Arsène Wenger ospite speciale: cena con Comolli, Tudor e Chiellini

La Juventus si trova a Orlando per preparare la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, in programma questa sera alle ore 21 italiane. In attesa dell’importante sfida, la squadra ha vissuto una serata particolare, tra ospiti d’eccezione e vecchie conoscenze.Come documentato dai canali social ufficiali della Juventus, ieri sera i bianconeri hanno ricevuto la visita di Arsène Wenger, ex storico allenatore dell’Arsenal e oggi responsabile FIFA per lo sviluppo del calcio globale. Wenger ha cenato insieme a Damien Comolli (attuale direttore generale bianconero), Igor Tudor e Giorgio Chiellini.

Special guest Arsene Wenger at the Juventus team dinner tonight #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/7xszOhnfB1 — JuventusFC (@juventusfcen) June 26, 2025

Ritorno al passato: la visita di Danilo e Alex Sandro

Clima positivo in vista della grande sfida

Il rapporto tra Comolli e Wenger è noto da tempo: il dirigente francese considera Wenger un vero e proprio mentore, sin dai tempi dell’Arsenal, dove Comolli ha lavorato nel settore scouting sotto la guida del tecnico alsaziano.Ma le sorprese della serata non si sono fermate qui. A far visita alla squadra sono arrivati anche due grandi ex bianconeri: Danilo e Alex Sandro, oggi entrambi al Flamengo. I due hanno salutato calorosamente staff e vecchi compagni, regalando abbracci e sorrisi in un clima disteso e familiare.Questi momenti di convivialità sembrano aver rafforzato lo spirito del gruppo bianconero, in vista della difficile sfida contro il Manchester City. L’ambiente è sereno, ma concentrato: la Juventus sogna un'impresa mondiale e sta curando ogni dettaglio per affrontare al meglio la corazzata di Pep Guardiola.