Juventus, interessa Wendell: il profilo

Gli altri obiettivi

Gli altri giocatori, da Kostic a Weah passando per Iling Junior (protagonista in nazionale) , potrebbero lasciare Torino in estate. E pensando ai braccetti difensivi, chi è già sicuro di non far parte della Juve del futuro è Alex Sandro. Per questo, Cristiano Giuntoli si sta concentrando su profili adatti sia a giocare da "quinti" che da terzini puri o "braccetti", in particolare mancini. Ecome riferisce la Gazzetta dello Sport.Un osservatore della Juve ha potuto vederlo all'opera in Inghilterra-Brasile. Un'occasione speciale per Wendell, che ha finalmente debuttato con la Seleçao, nella vittoria per 1-0. Ha già esperienza internazionale visto che in carriera vanta infatti 35 presenze in Champions League, maturate con la maglia del Bayer Leverkusen prima e del Porto poi.a costi limitati e rendimento assicurato. Wendell, si legge, guadagna poco più di un milione di euro a stagione e, con un solo anno di contratto davanti, il Porto non può di certo chiedere la luna.Ci sono però altri profili che alla Continassa studiano per rinforzare le fasce. Uno di questi èsimile per caratteristiche al brasiliano. In Spagna, di ritorno da un brutto infortunio, non sta giocando tantissimo ma il suo agente sta dialogando con i colchoneros per un possibile rinnovo. La Juve lo tiene comunque d'occhio, così come in giro per l'Europa è attenta pure ad altri profili.classe 1997 dello Stoccarda, una delle rivelazioni dell'attuale Bundesliga e convocato con la Germania.