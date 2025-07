Juventus, Weah va via? Le ultime dal mercato

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Timothy Weah è sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. L’esterno statunitense, arrivato alla Juventus due anni fa, ha già raggiunto un accordo personale con il club francese, manifestando la propria volontà di trasferirsi in Ligue 1.La trattativa tra Juventus e OM si sta sviluppando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che consente al club acquirente di dilazionare il pagamento. Tuttavia, le due società stanno ancora discutendo la cifra definitiva del riscatto, elemento decisivo per la chiusura dell’affare.

Il Marsiglia considera Weah un obiettivo prioritario. La sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia come esterno alto che come terzino, lo rende un profilo ideale per i piani tecnici del club in vista della nuova stagione.Dal canto suo, la Juventus è pronta a cedere l’americano per liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi. Con l’arrivo di Igor Tudor in panchina, le gerarchie sono cambiate e Weah non rientra più nei piani principali.La conclusione dell’operazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con Weah pronto a iniziare una nuova avventura in Francia.