Il tecnico della Juventus Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa oggi alla vigilia della gara contro la Roma ( QUI l'integrale). Menzione speciale per chi si è messo in mostra nelle ultime gare, si tratta infatti di Timothyche nella prima parte di stagione non ha trovato molto spazio ma ora qualcosa potrebbe cambiare, complici le sue prestazioni nelle ultime apparizioni e sopratutto nel corso degli allenamenti. Queste le parole di Allegri:"Ha fatto una buona partita, sta meglio, è più in fiducia. Potrebbe giocare dall'inizio".