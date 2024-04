Juve-Milan: le statistiche di Weah

Juve, le ultime sul futuro di Weah

Un segnale lo aveva già dato in Coppa Italia contro la Lazio, servendo l'assist per il gol decisivo di Arek Milik pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Ieri sera, contro il, un'altra risposta positiva a Massimiliano, che dopo un tempo decisamente lungo lo ha schierato titolare lasciando in panchina Weston McKennie., dopo quello che si è rivelato essere un lungo periodo di ambientamento costellato di difficoltà che ha ammesso senza troppi giri di parole:, le sue parole a Sky Sport. "Normalmente giocherei in attacco, alla Juve in difesa. Penso di essere comunque migliorato sotto questo aspetto. Per me è un sogno essere qui, cerco di lavorare al meglio con la squadra e l'allenatore".Ma torniamo alla partita di ieri. Stando allaelaborata da Sofascore, lo statunitense classe 2000 si è mosso quasi esclusivamente sulla, insistendo a lungo nella zona nei pressi dell'area bianconera per poi lanciarsi verso quella opposta. 37 i palloni toccati in totale, con un tasso di accuratezza del 79%, due cross e un lancio lungo; 5 (su 7) i duelli vinti e altrettanti i tackles, mentre si fermano a zero i tiri (in porta e fuori).Potrebbe dare di più? Forse sì, ma stando alla sua analisi il nodo della questione è anche e soprattutto tattico, essendo Tim poco abituato ad agire, come emerge anche dalla heatmap, in fase difensiva. Il lavoro quotidiano, però, sta evidentemente dando i suoi frutti, almeno in base a ciò che gli chiede Massimiliano Allegri che, forse, non è esattamente nelle sue corde. Basterà per la sua conferma a fine stagione? Il futuro, oggi, rimane in bilico.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.