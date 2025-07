Romano - Juventus, Weah verso il Marsiglia: trattativa avanzata, cosa manca

Formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Olympiqueè in trattativa avanzata con la Juventus per l’ingaggio di Timothy Weah . L’esterno statunitense, arrivato a Torino due anni fa, ha già dato il proprio assenso al trasferimento: vuole fortemente vestire la maglia del Marsiglia e ha raggiunto un’intesa con il club francese per il contratto personale.La trattativa tra Juventus e OM si sta sviluppando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, una formula sempre più diffusa nei trasferimenti internazionali. Tuttavia, come riferisce Romano, le parti stanno ancora discutendo i dettagli economici dell’operazione, in particolare la cifra del riscatto che il club francese dovrà pagare per rendere definitivo l’acquisto di Weah.

Il Marsiglia punta forte su Weah

Juventus pronta a cedere per fare spazio

Conclusione attesa nei prossimi giorni

L’Olympique Marsiglia è deciso a chiudere l’operazione il prima possibile: Weah è un obiettivo concreto, voluto fortemente dalla dirigenza. La sua capacità di giocare sia come esterno offensivo che come terzino destro lo rende un profilo ideale per il club francese, alla ricerca di rinforzi duttili in vista della prossima stagione.La Juventus, dal canto suo, sembra intenzionata ad aprire alla cessione per liberare spazio in rosa e fare cassa. L’arrivo di Tudor in panchina ha ridisegnato le gerarchie, rendendo Weah un sacrificabile. Con un accordo vicino, il futuro dell’americano sembra essere in Ligue 1.La chiusura dell’affare potrebbe arrivare entro pochi giorni. Se le parti troveranno l’intesa sulla cifra del riscatto, Timothy Weah sarà un nuovo giocatore del Marsiglia.