Possibili mosse di mercato per gennaio

Una delle domande più frequenti tra i tifosi juventini è perché il club non abbia cercato, durante l'estate, un'alternativa valida per Dusan. Questo ha lasciato il centravanti serbo senza un sostituto, costringendolo a giocare quasi tutte le partite. Secondo il Corriere dello Sport, la scelta è stata strategica e voluta dal Football Director, Cristiano Giuntoli, che ha puntato sul rientro di Arekcome vice di Vlahovic.Giuntoli era convinto che il recupero di Milik sarebbe bastato per offrire un'alternativa affidabile. Tuttavia, un infortunio successivo ha prolungato i tempi di recupero del centravanti polacco, lasciando Vlahovic come unica opzione nel ruolo. Milik dovrebbe tornare solo nel nuovo anno, prolungando l'assenza di una vera riserva e aumentando la pressione sul reparto offensivo della Juventus.L'assenza di Milik e l'intensità di impegno di Vlahovic hanno messo in evidenza l’importanza di una riserva solida. Per questo, la Juventus potrebbe intervenire nel mercato di gennaio, valutando l’acquisto di un attaccante. Tra i nomi seguiti c’è Lorenzo Lucca dell’Udinese, mentre per l’estate l’obiettivo principale sembra essere Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille a giugno. Tra le alternative a lungo termine spicca anche Ange-Yoan Bonny del Parma, seguito attentamente dal club bianconero.