Juventus, Vlahovic va al Milan? Cosa filtra

Getty Images

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, bisogna tenere d’occhio il Milan per Dusan Vlahovic. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma i rossoneri restano vigili in attesa di eventuali sviluppi favorevoli da qui a fine agosto. La Juventus, dal canto suo, non è intenzionata a fare sconti, ma è consapevole che il tempo potrebbe giocare a favore degli acquirenti.Vlahovic è attualmente iscritto a bilancio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Questo significa che, qualora dovesse arrivare un’offerta congrua, la Juve potrebbe valutare una cessione senza realizzare minusvalenze. Il Milan rappresenta uno dei pochi club in grado di stimolare davvero l’attaccante serbo, sia sul piano tecnico che personale.

La dirigenza bianconera non esclude nulla, nemmeno la possibilità di agevolare l’operazione con formule favorevoli. Una cosa è certa: non verrà mai accettato un trasferimento che comporti per la Juve il pagamento del suo stipendio mentre segna con un’altra maglia. In tal caso, la strategia sarebbe quella di trattenere il giocatore e sfruttarlo fino alla fine del contratto, magari in coppia con Jonathan David. Tutto rimandato, quindi, alle fasi finali del mercato.