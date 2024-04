Attraverso Instagram, Dusanha condiviso una serie di scatti che lo ritraggono a Parigi, svelando così un momento di relax nel cuore della Francia. Il numero 9 della Juventus ha optato per trascorrere qualche ora nella capitale francese, mostrando ai suoi follower gli scorci della città e forse rivelando una pausa rigenerante dalla frenetica vita calcistica. Questo viaggio potrebbe anche essere interpretato come un'opportunità per esplorare nuovi orizzonti al di fuori del campo da gioco, magari cogliendo l'occasione per immergersi nella cultura e nelle bellezze di Parigi. Insomma, niente mercato o indiscrezioni, semplice relax.