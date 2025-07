Juventus, le possibili soluzioni alla telenovela Vlahovic e le implicazioni economiche

Getty Images

L'ipotesi risoluzione contrattuale

Occhi puntati sull’orizzonte, cappello da cowboy e atmosfera da duello: tra Juventus e Dusan Vlahovic si è creato un vero e proprio stallo da film western. Entrambe le parti sono ferme sulle proprie posizioni, convinte di avere l’asso nella manica per risolvere la situazione a proprio favore. Il giocatore valuta di rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto, percependo l’ingaggio, anche a costo di restare ai margini del progetto tecnico.Dal lato della Juventus, prende piede un’ipotesi estrema: la risoluzione del contratto. Una scelta che non alleggerirebbe però l’impatto sul bilancio – 40 milioni complessivi – a meno di un’intesa con il giocatore per rinunciare agli ultimi 12 milioni netti fino al 2026. Scenario difficile, dato che l’entourage del serbo non sembra intenzionato a fare concessioni.

Dialogo interrotto e possibili soluzioni

Prestito o telenovela infinita?

In mezzo a questo stallo, resta spazio solo per una riapertura del dialogo, auspicata anche da Damien Comolli, che ha dichiarato: «Vlahovic è un top player, va capita la sua situazione contrattuale e mentale». Il club sogna la cessione a titolo definitivo, che eviterebbe una minusvalenza con almeno 20 milioni. Tuttavia, nessuna offerta concreta soddisfa Vlahovic, né quelle arrivate da Arabia né dalla Turchia.L’opzione prestito con prolungamento contrattuale resta una possibilità per recuperare qualcosa economicamente, ma complica la gestione futura. Il vero nodo è che Vlahovic si vede ancora come un attaccante da top club europeo, non pronto a ripartire da piazze meno ambiziose.Al momento, la sensazione è chiara: più che un duello veloce, questa vicenda si trasforma sempre più in una telenovela a puntate, ancora lontana dai titoli di coda.