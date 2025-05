Il paradosso Vlahovic: più vicino e più lontano allo stesso tempo

Redazione Calciomercato

Ricordate quando Dusanera al centro di tutto? Al centro del progetto, al centro dell’attacco bianconero, al centro di ogni campagna comunicativa della Juventus . L’attaccante destinato a decidere le sorti del club bianconero, il volto da spendere, l’uomo in più a cui aggrapparsi nei momenti di maggiore difficoltà.Cosa è rimasto? Resta un’immagine che, nella sua banalità, è simbolica del momento.che applaude dalla tribuna i propri compagni di squadra che portano a casa la vittoria contro il, arrivata anche grazie al goal di. Un’immagine che segna una distanza abissale; il numero 9 osserva da fuori una Juventus vincente, quella che doveva vederlo protagonista e, invece, ora lo vede come un problema. Una spirale negativa che rischi di trascinare tutti verso il basso e che deve necessariamente essere interrotta.

Vlahovic più vicino

Vlahovic più lontano

La stagione di Vlahovic

Presenze: 38

Minuti: 2.533’

Goal: 14

Assist: 5

Viso scuro, poche sbrigative parole con i tifosi e l’ingresso veloce nel JMedical. Una settimana fa, dopo Parma-Juventus, Vlahovic era costretto a fermarsi per un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.Problema che l’attaccante sta smaltendo e oggi, alla Continassa, è tornato a lavorare parzialmente in gruppo . Si avvicina, dunque, la possibilità di rivederlo nella lista dei convocati per la partita contro il Bologna. Titolare? Molto difficile, in questo momento è Kolo Muani a partire favorito per lo slot al centro dell’attacco ed è improbabile che qualcosa cambi da questo punto di vista.Se si avvicina la possibilità di una convocazione, al contempo si allontana quella di un futuro ancora tinto di bianconero. Ogni giorno che passa è un giorno in più senza contatti diretti tra club e entourage del numero 9, un giorno in meno verso la scadenza di contratto fissata il 30 giugno 2026.Allungare, spalmare, tagliare, continuare… voci del verbo che non hanno trovato, ad oggi, spazio nei vocabolari di Juventus e entourage di Vlahovic. Ripartire sì, ma ripartire altrove, riprendere quella rincorsa all’olimpo del calcio europeo che si è bruscamente interrotta dopo, solo qualche anno fa, aver direttamente “sfidato” Haaland.E allora, che fare? Il nodo è di quelli particolarmente intricati, come un paio di cuffiette con filo che fanno a botte dentro la tasca. La Juventus spera di scioglierlo prima della fine della finestra estiva di mercato: l’obiettivo è ovviamente di non trascinare il rapporto fino alla scadenza naturale del contratto. Il costo è abbordabile: per non registrare una minusvalenza la Juventus può vendere Vlahovic a poco meno di 20 milioni. Proibitivo è invece l’ingaggio che dalla prossima stagione passerà dai 10 ai 12 milioni stagionali. Sarà disposto a scendere a compromessi per ripartire altrove? Chi deciderà di investire sulla sua rinascita? Siamo a maggio, mese decisivo per la programmazione, sul futuro di Vlahovic tanti interrogativi e una certezza: nessun rinnovo, l’intenzione è quella di separarsi.