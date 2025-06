L'obiettivo della Juventus con Vlahovic e qual è la situazione oggi

Kolo Muani, David e il domino in attacco

Il goal contro ilarrivato a tempo scaduto e a risultato ampiamente compromesso non salva la prestazione. Al di là di ciò, Dusancontinua a essere una pedina importante per Igor. Il tecnico croato, pragmatico e determinato, sa bene di non potersi privare dell’attaccante serbo in vista dei prossimi impegni della Juventus . Con Koloancora formalmente sotto contratto con il PSG e in attesa di una definizione del suo futuro post-torneo, l’equilibrio dell’attacco bianconero è quanto mai fragile.

Contratto in scadenza e rinnovo complicato

Nessuno scontro, ma nemmeno passi indietro

A torneo concluso, la Juventus inizierà a muoversi con decisione sul mercato. Il primo obiettivo è Kolo Muani, un nuovo prestito e poi chissà, mentre Jonathan David si avvicina sempre più, pronto a raccogliere l’eredità offensiva del serbo. La strategia è chiara: puntare su profili giovani, già pronti, ma con ingaggi più sostenibili rispetto a quello di Vlahovic.Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e attualmente guadagna fino a 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La Juventus ha più volte proposto un rinnovo al ribasso, ma l’attaccante ha rifiutato, rendendo il dialogo sempre più difficile, come scrive oggi Tuttosport. L’ipotesi più concreta è quella di una cessione entro l’estate 2025, per evitare che si arrivi a un addio a parametro zero l’anno successivo.Il club bianconero vuole evitare rotture definitive, consapevole che una stagione da “separato in casa” penalizzerebbe sia Vlahovic sia la stessa Juve in termini di valore di mercato. L’obiettivo è replicare la gestione di Federico Chiesa, tenuto ai margini e poi ceduto al Liverpool: una soluzione che accontenti entrambe le parti, senza danneggiare il club né il giocatore.Il futuro di Vlahovic è sempre più lontano da Torino, ma la Juve vuole gestire la sua uscita con intelligenza, evitando forzature e puntando su una transizione fluida verso una nuova era offensiva.