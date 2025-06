Vlahovic, il diverbio con Yildiz, il post social e il futuro con la Juventus: cosa c’è oltre il goal

Il gol segnato da Dusancontro ilnel Mondiale per Club è quasi un dettaglio. Paradossale per un attaccante il cui lavoro ruota proprio attorno alla rete. Ma nel match perso 5-2 dalla, la marcatura dell’attaccante serbo non basta a salvare una prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista.L’errore clamoroso nel primo tempo su un cross di– con un colpo sbilenco da posizione favorevole – ha fatto più rumore del gol stesso. Un errore che un numero 9 bianconero non dovrebbe mai commettere. Per il resto, Vlahovic ha offerto una partita ricca di sbavature, appoggi sbagliati, palloni persi e mancanza di lucidità.

Tensione con Yildiz e un post social che fa discutere

Futuro incerto e mercato fermo

Durante il match non sono mancati momenti di tensione, come il battibecco con Kenan Yildiz. Nonostante il buon rapporto tra i due, il nervosismo del serbo ha preso il sopravvento, portandolo a rimproverare il compagno per un passaggio sbagliato. Segno evidente di una frustrazione crescente.A far discutere è anche il post su Instagram pubblicato dopo la partita: alcune foto del match accompagnate dalla didascalia "Nueve (nove)". Nulla di apparentemente eclatante, ma il tono autocelebrativo stona con il pesante ko subito dalla Juventus e con una prestazione personale poco brillante.Il comportamento di Vlahovic sembra riflettere una consapevolezza: quella di essere sempre più ai margini del progetto tecnico. Il centravanti serbo appare più concentrato su sé stesso che sul bene collettivo, e il nervosismo lo sta condizionando.Resta ora da capire il suo futuro: la Juventus non ha ancora ricevuto offerte concrete per il giocatore, ma il nodo resta aperto. A oggi, Vlahovic è ancora un punto interrogativo per la prossima stagione bianconera.