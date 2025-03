"Vlahovic è un goleador, non si può tenere fuori": le parole dell'ex Juventus

AFP or Licensors

La Juventus di Igor Tudor partirà ufficialmente contro il Genoa. La prima di nove gare fondamentali, perché i bianconeri si giocano il quarto posto, obiettivo stabilito fin da inizio stagione e dunque necessario dopo le due eliminazioni daIl nuovo allenatore della Juve comincia da concetti importanti come identità e appartenenza, ma - come ha detto lui stesso - non può bastare: serve voglia di vincere, e per farlo bisogna partire dal gruppo e dalle individualità che lo formano.Una di queste può essere, che con Tudor può tornare a essere al centro dell'attacco e in generale della Juventus. Sul serbo si è espresso anche l'ex allenatore bianconero Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Capello su Vlahovic

"Tudor non può lasciare Vlahovic fuori che è uno dei giocatori più importanti. Non ha i piedi morbidi, ma è un goleador, bisogna arrivare vicino all’area di rigore per fargli arrivare più palloni possibili".