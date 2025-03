Tudor su Vlahovic: "L'ho visto voglioso, però parlava troppo con l'arbitro"

AFP or licensors

Tra i giocatori più attesi alla vigilia di Juventus-Genoa, c'era senza dubbio. Il serbo è tornato al centro delle voci intorno all'ambiente bianconero, questa volta però con tutt'altro tenore. Tudor non ha mai nascosto la sua stima per l'attaccante, ma, come ha dichiarato lui stesso, serve lavorare e con la sola identitàper tornare a vincere.E allora ecco che ieri DV9 è tornato al centro dell'attacco, anche se senza segnare. Le occasioni ci sono state, e non sono mancate alcune reazioni tipiche del serbo: ne ha parlato lo stesso Tudor in conferenza stampa, sottolineando come Vlahovic si sia rivolto spesso all'arbitro.

Le parole di Tudor su Vlahovic in conferenza stampa

L'allenatore, però, ha ribadito di averlo visto bene: l'attaccante ha bisogno di fiducia, e con il croato può davvero tornare centrale nel reparto offensivo bianconero."L'ho visto bene. Era voglioso. Non mi è piaciuto che parlava troppo con l'arbitro, si perdono solo energie, deve stare dentro. L'arbitro qualche volta poteva darglielo, mi è piaciuto, aveva voglia, andava in profondità".