Gazzetta - Tudor vuole tenere Vlahovic: il nodo è sempre l'ingaggio

Le storie di Dusan Vlahovic e Igor Tudor si sono intrecciate già da prima dell'arrivo dell'allenatore alla Juventus. Già ai tempi dell'Hellas Verona, infatti, lo definiva il miglior attaccante della Serie A, anche davanti a, un'altra storia che si intreccia.Qualche anno dopo i due si sono trovati proprio in bianconero , con Tudor che non ha mai nascosto la grande fiducia per il serbo e la volontà di renderlo centrale nella sua breve avventura della scorsa stagione. Adesso, però, il croato è forte della conferma e, dunque sono cambiati alcuni aspetti.

Vlahovic può rimanere alla Juventus?

Tra questi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c'è anche il destino di Vlahovic: non è del tutto escluso che il forte apprezzamento dell'allenatore bianconero possa giocare un ruolo in unaFacciamo un passo indietro. Quasi un mese fa Vlahovic giocava la sua ultima partita all'Allianz Stadium contro l'Udinese, con un'aria di saluti definitivi al pubblico bianconero. Da allora, la situazione non sembra cambiata molto, infatti non ci sono stati sviluppi nella trattativa per il rinnovo, anzi. L'attaccante serbo piace a diverse squadre,Secondo La Gazzetta dello Sport, però, la volontà di Tudor può fare la differenza per il futuro di Vlahovic. L'apprezzamento dell'allenatore sta mantenendo la situazione in stand-by negli ultimi giorni, con il serbo che partirà per il Mondiale per Club e negli USA avrà un colloquio diretto con il dg Comolli . Il nuovo dirigente bianconero ha infatti dichiarato di dover parlare con lui per prendere una decisione definitiva.L'unica soluzione per restare alla Juventus sarebbe la riduzione dell'ingaggio:che percepirebbe nella prossima stagione sono ben lontani dai piani della società. Nell'annata appena conclusacomunque il doppio di ogni compagno bianconero. Resta da considerare anche l'impegno economico per trovare un eventuale sostituto: gli attaccanti accostati alla Juve nelle scorse settimane difficilmente partirebbero





