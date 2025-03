Dopo le polemiche, Vlahovic ancora a secco con la Serbia: come è andata la sua partita

Getty Images

Come è andata la partita di Vlahovic

Lasi sono divise la posta nella gara d'andata di Nations League, con un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Tra i protagonisti attesi c'era Dusan, schierato titolare dal commissario tecnico Dragan, ma ancora una volta a digiuno di gol con la maglia della sua nazionale.L'attaccante della Juventus non riesce a sbloccarsi con la Serbia da oltre due anni, con l'ultimo gol risalente al 2023. Nonostante la fiducia di Stojkovic, che ha più volte sottolineato le difficoltà vissute da Vlahovic in bianconero, il centravanti non ha inciso nella sfida contro l'Austria.

Le parole del Ct della Serbia

La partita di Vlahovic in numeri

Minuti: 90’

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 2

Dribbling: 2 (1)

Tocchi: 42

Passaggi: 11/19 (58%)

Affiancato da Luka Jovic in attacco, Vlahovic ha avuto poche occasioni per rendersi pericoloso. La difesa austriaca, guidata da David Alaba e Philipp Lienhart, lo ha neutralizzato con efficacia, impedendogli di trovare spazi. L'unico gol serbo è arrivato grazie a una prodezza di Lazar Samardzic, autore di un sinistro a giro imprendibile, nato da un'azione sulla fascia di Mimovic.Il pareggio lascia la Serbia in corsa per la permanenza in Lega A, ma per Stojkovic resta il problema della sterilità offensiva del suo centravanti di riferimento. Con il match di ritorno ancora da giocare, Vlahovic avrà un'altra opportunità per interrompere il lungo digiuno e dare un contributo decisivo alla sua nazionale."Vlahovic con me giocherà sempre perché qui ha l'opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene. Ho una buona opinione di Vlahovic e delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un'aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più. Sono affari loro, ma quello che stanno facendo non è corretto".