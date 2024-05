Incontenibile. In campo nella notte di Roma, fuori dai 90' per festeggiare il primo trofeo con la maglia della Juventus. Dusan, autore del gol partita - ne avrebbe anche segnato un altro, annullato, oltre a non essergli stato concesso un rigore solare - e di una prestazione sontuosa, si è scatenato nella festa per la Coppa Italia vinta. Con i compagni, con i tifosi e negli spogliatoi, dove si è reso protagonista anche in una diretta con Carlos. In compagnia dell'argentino, in perfetto spagnolo, ha urlato: "Questo è il primo di tanti trofei". Un messaggio chiaro, chiarissimo, anche sul futuro.