Juventus, Vlahovic può essere ceduto a prezzo di saldo: il motivo e le ultime sul Milan

La Juventus non venderà i propri big : sembra chiara ormai la linea scelta dal club bianconero per il calciomercato estivo, che non dovrebbe portare con sé un'altra rivoluzione ma che comunque dovrebbe coincidere con un buon numero di movimenti, sia in uscita che in entrata. Un tesoretto potrebbe arrivare già a breve direttamente dalla Premier League, grazie alla doppia cessione di Timothy Weah e Samuel Mbangula per circa 23 milioni di euro. Dopodiché, molto dipenderà appunto dagli addii che la dirigenza riuscirà a concretizzare, un capitolo che vede al centro dell'attenzione soprattutto

Vlahovic-Juventus, le ultime sul futuro

Quanto costa Vlahovic

Come sarebbe investito l'incasso

A segno su rigore nel finale del match contro il Wydad Casablanca, l'attaccante serbo è ormai marginale nel progetto tecnico bianconero: ora anche Igor Tudor, con cui inizialmente aveva ritrovato il posto da titolare, sembra preferirgli, ma in ogni caso il suo addio sembra solo una questione di tempo, considerando che il classe 2000 non ha accettato e non accetterà di dimezzarsi l'ingaggio da 12 milioni di euro per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 (una data che rende questa estate l'ultima occasione utile per la Juve per monetizzare dalla sua cessione).Cessione che alla Continassa sono pronti ad avallare anche "solo" per qualcosa come. Pochi? Forse sì, ma secondo La Repubblica sufficienti per non segnare una minusvalenza (al 31 dicembre il valore residuo a bilancio del giocatore era di 29 milioni e 326 mila euro). Inevitabile, quindi, che si stiano sollecitando interessi come quello del. Massimiliano Allegri ha chiesto a Igli Tare di sondare la situazione: a quelle cifre considera il serbo un ottimo affare, anche perché il budget dei rossoneri non consente svolazzi di fantasia. Il problema, e siamo di nuovo al punto di partenza, è sempre l'ingaggio: il ds rossonero ha fatto sapere che più di 6 milioni l'anno non può offrire e quei soldi non stuzzicano Dusan, così come non lo tenta chi gli darebbe il doppio, ovvero il Fenerbahce e un paio di club arabi.Nella Juve, ormai è assodato, è solo la riserva di Kolo Muani, ed è già un passo avanti, perché se fosse rimasto Cristiano Giuntoli sarebbe finito fuori rosa. Come detto, comunque, quei 25 milioni potrebbero far felici i bianconeri, che andrebbero subito a investire su. Il quale non è, come sembra, disponibile a parametro zero, bensì tra bonus alla firma e commissioni costa proprio quella cifra lì, o poco meno. Mai come in questo momento, insomma, il futuro dell'attacco della Juventus dipende da un giocatore, quel Dusan Vlahovic che ha spesso finito per dividere tifosi e addetti ai lavori ma che adesso, per una volta, potrebbe accontentare tutti.





