Vlahovic in Premier League? Le pretendenti e lo scenario per il futuro

un' ora fa



Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora da definire, ma la certezza della sua permanenza è tutt'altro che vicina, anzi. La situazione legata al contratto del serbo resta uno dei nodi più difficili da sciogliere, e il discorso sul rinnovo si è complicato più volte: i 12 milioni netti percepiti dall'attaccante vanno in un'altra direzione rispetto a quella del risanamento economico voluto dalla Juventus.



Proprio per questo, gli scenari della prossima stagione sono molto variabili e Vlahovic potrebbe salutare i bianconeri in direzione Inghilterra: secondo quanto riportato da Tuttosport, l'attaccante piace a diversi club di Premier League, tra cui Newcastle, Arsenal, Tottenham e Manchester United.