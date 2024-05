Dusan Vlahovic chiude il campionato. Il numero 9 della Juventus ha postato sui propri social l'ultimo scatto stagionale, proveniente dalla gara vinta allo Stadium contro il Monza e ha commentato: "Portiamo la nostra squadra verso un futuro vincente! Bravi tutti e grazie ai tifosi che credono sempre in noi". Un messaggio chiaro anche in vista del futuro, che lo vedrà ancora protagonista: premiato ieri come miglior attaccante della Serie A, infatti, le sorti bianconere nei prossimi anni passeranno inevitabilmente da lui, chiamato a una nuova crescita.