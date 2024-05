Juventus, chi gioca in attacco contro la Salernitana

La Juventus si prepara alla doppia sfida in pochi giorni.La partita contro i campani può garantire alla Juve la certezza di giocare la Champions League mentre mercoledì, contro la squadra di Gian Piero Gasperini c'è in palio la Coppa Italia. Che scelte farà Massimiliano Allegri in attacco pensando al doppio impegno?Allegri parlerà in conferenza stampa alle 13:30 ma sono già arrivate alcune indicazioni dalla Continassa.Yildiz che non è al top, è reduce da una fastidiosa gastroenterite, ieri si è allenato, sta meglio ma soltanto oggi si deciderà se convocarlo o meno. Il resto del reparto offensivo però è a completa disposizione e il tecnico può quindi optare per più soluzioni.In particolareSecondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Milik è pronto a tornare titolare in campionato a distanza di due mesi dall'ultima volta, datata 10 marzo, nel match contro l'Atalanta, che poi è anche il giorno del suo ultimo gol in Serie A.con Vlahovic quindi che si siederebbe in panchina insieme a Moise Kean. Sarebbe chiaramente una scelta per avere l'attaccante serbo riposato contro l'Atalanta mercoledì prossimo.