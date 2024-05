Juventus-Salernitana: le occasioni sprecate da Vlahovic

Juventus, i numeri stagionali di Vlahovic

Giusto pochi giorni fa in tv teneva banco l'ennesimo dibattito:Ecco, il tema si è ripresentato nel modo peggiore ieri sera, di fronte a unaincapace persino di battere in casa la, con un solo gol segnato quasi per caso da Adrien. Inevitabile, dunque, che si riaccendessero i riflettori su Dusan, su quel numero 9 dal quale, per la posizione che occupa in campo e soprattutto per il suo peso sul bilancio del club, ci si aspetta sempre qualcosa di importante.Ieri sera all'Allianz Stadium il serbo è partito dal primo minuto insieme al redivivo Moise. Sul suo piede una grande occasione già all'ottavo minuto di gioco: è solo traversa (e se la sua mira magari non è perfetta, la sfortuna ci vede benissimo…). Un'altra chance importante, poi, arriva per lui al 59', quando il subentrato Federicolo mette davanti al portiere della Salernitana che però non riesce a battere, per questione di centimetri (e qui la malasorte c'entra meno…).Non è la prima volta in tempi recenti, però, che Vlahovic non sa essere incisivo. Riavvolgendo un po' il nastro, è ancora nella mente di tutti l'enorme mole di occasioni sprecate contro il, ma al di là di quella serata storta a preoccupare è la sua scarsa continuità in termini realizzativi: l'ultima rete in Serie A del classe 2000 risale al 19 aprile (2-2 con il Cagliari), mentre quella precedente al 2 dello stesso mese (2-0 con la Lazio nella semifinale di Coppa Italia). Dopo la doppietta al Frosinone del 25 febbraio, Dusan è quindi rimasto a secco contro Napoli, Genoa, Fiorentina, Torino, Milan, Roma e Salernitana (saltando per squalifica le gare contro Atalanta e Lazio), tutte avversarie che ha affrontato scendendo in campo dal primo minuto, affiancato di volta in volta da compagni diversi. Il suo bottino stagionale, finora, parla comunque di, che ovviamente lo rendono il capocannoniere di una Juventus decisamente poco proficua, nel complesso: quindi, chi ha ragione su Vlahovic?