Vlahovic entra e non incide: la Juve è sempre più distante

Il nome diè stato al centro di tanti discorsi intorno alla Juventus. Il peso dell'attacco sulle spalle, lo scivolone nelle gerarchie, il ritorno con Tudor e uno scenario che sembra delineato. L'ultima stagione del serbo ha seguito questo copione, e dall'ultima tappa - quella di una partenza quasi scontata - le cose sono cambiate ancora.Con l'arrivo del direttore generale, sembrava essersi aperta una possibilità per la permanenza di Vlahovic, con il dirigente francese che aveva dichiarato di dovergli parlare. Da allora, i due si sono incontrati sia alla Continassa sia al Mondiale per Club , e chissà che in queste settimane non sia andato in scena il colloquio di cui aveva parlato proprio Comolli.

Vlahovic può rimanere alla Juve?

La gara con l'Al Ain non ha di certo contribuito a spianare il percorso verso la permanenza, anzi. DV9 è partito in panchina, dietro a Kolo Muani, che invece ha brillato e messo in chiaro - sia con i goal sia con le parole - che rimanere a Torino. Per Vlahovic, invece, gli scenari sembrano ben diversi.Il suo ingresso ha ricalcato quelle prestazioni in cui si vedeva un giocatore nervoso, che spesso non riusciva a trovare sé stesso prima della migliore posizione per incidere. Il risultato è stata una gara opaca, in cui non è mai entrato davvero al centro del gioco e ha solo affievolito ulteriori dubbiIl motivo economico è il filo rosso che lo ha accompagnato per tutta la stagione, conche puntano nella direzione opposta al club bianconero. Oltre a questo, però, Vlahovic sembra essere finito indietro nelle gerarchie, scavalcato dall'atteggiamento (e le partite) da protagonista di Kolo Muani, che invece era partito in panchina diverse volte con Tudor.





