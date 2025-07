La strategia della Juventus con Vlahovic e l'ultima idea di mercato

Perché Vlahovic non è entrato

Arriva con il cappuccio sulla testa, a evitare sguardi indiscreti e la pioggia che in quel momento cade forte su Miami. Poi la consueta passeggiata in campo e qualche scambio di battute con i compagni di squadra, prima di andare a sedersi in panchina. È da lì che Dusanosserva per intero il match tra Juventus . Senza entrare, nemmeno quando i bianconeri sono chiamati a ribaltare il risultato negli ultimi minuti, magari in un tentativo disperato con tutti avanti. No, entrano, Dusan resta osservatore da posizione privilegiata.

Vlahovic Juve, la strategia di mercato

Certo, si potrebbe obiettare sulle scelte di Igor Tudor. Ma la sensazione è che ci sia qualcosa di più. Nella scelta di non fare entrare Vlahovic, tanto in quella di lasciare fuori Douglas Luiz. Il messaggio appare evidente: sono giocatori fuori dal progetto, totalmente fuori, e per questo non entrano in campo. Non solo per la loro posizione ai margini, ma anche per una sorta di tutela. In caso di un qualsivoglia problema fisico, il nodo mercato si attorciglierebbe ancora più stretto.Da questa stagione, il contratto di Dusan Vlahovic scala l’ultimo gradino dell’accordo a salire che fu stipulato al momento del suo arrivo a Torino, da Firenze. 12 milioni netti a stagione, centinaio di migliaia di euro più o meno, bazzecole. Evidentemente, un ingaggio fuori mercato per quelli che sono i paletti della Juventus, ma anche per quello che è stato l’apporto dell’attaccante serbo alla causa di Madama. Il peso a bilancio è di circa 40 milioni, trasposto in chili si traduce in 6 tonnellate, più o meno il peso di un elefante, quello nella stanza. La questione che è dirimente ma si fa finta di guardare altrove, si cerca di non pensarci. Sì, perché la questione Vlahovic è centrale per l’intera strategia di mercato della Juve: liberarsi di quel peso permette di operare in un certo modo, altrimenti ci sarebbe decisamente meno margine di manovra.Non c’è la fila dietro la porta che divide la Continassa dal resto del mondo. Qualcuno sbircia, si affaccia, ma un vero affondo per Vlahovic non c’è stato. Chi ci ha provato con maggiore convinzione – e più soldi, avvicinando l’ingaggio che oggi percepisce a Torino -, non ha trovato l’apertura del calciatore: parliamo di destinazioni come il campionato arabo o turco. Tocca essere creativi e qui nasce l’ultima idea della Juventus. Parlare di Vlahovic con il Manchester United, nella stessa trattativa che il club bianconero sta intavolando per Jadon Sancho . I contatti sono attesi nelle prossime ore, come si dice in questi casi, la speranza è di cogliere due piccioni con una fava.