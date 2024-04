Nel nuovo anno Vlahovic è l’unico giocatore a essere arrivato in doppia cifra in campionato: dieci gol in dodici presenze. Nessuno come lui, nonostante il lungo digiuno di 54 giorni dal Frosinone a Cagliari, periodo in cui Dusan non ha fatto centro ma è risultato spesso e volentieri tra i migliori, per impegno, motivazioni, leadership. Contro il Milan può esserci una prima volta per il serbo. Dusan non ha mai incrociato il Milan allo Stadium con la maglia della Juve (lo scorso anno ha saltato il match per infortunio) e, in generale, non ancora fatto gol ai rossoneri da quando è diventato bianconero.